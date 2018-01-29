В Китае разбился военный самолет
В провинции Гуйчжо (Китай) сегодня разбился военный самолет. Сведения предоставило издание Beijing News.
СМИ не владеют информацией о деталях и причинах крушения. Корреспонденты пытаются выяснить число пострадавших и погибших.
В появляющихся в Сети роликах видно, что самолет резко рухнул вниз с огромной высоты. Его обломки разбросаны в районе города Чжэнчан. Туда отправлены экстренные службы и медики.
СМИ не владеют информацией о деталях и причинах крушения. Корреспонденты пытаются выяснить число пострадавших и погибших.
В появляющихся в Сети роликах видно, что самолет резко рухнул вниз с огромной высоты. Его обломки разбросаны в районе города Чжэнчан. Туда отправлены экстренные службы и медики.
Автор: Джанабилова Татьяна П