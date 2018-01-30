Фитнес-тренер советует не бросать тренировки во время беременности
Фитнес-тренер Эмили Уотсон решила лично дать ответ на вопросы женщин касательно совмещения занятий спортом и беременности. Она заявила, что беременным не следует тут же бросать саморазвиваться, главное - прислушиваться к самочувствию.
На данный момент спортсменка готовится стать мамой во второй раз, и это вовсе не мешает ей заниматься фитнесом. По её заявлению, вынашивание ребенка никак не должно мешать женщинам заниматься собой, а единственный фактор, который они должны учитывать - самочувствие. Также не стоит пренебрегать медицинскими услугами и поддерживать контакт со своим лечащим врачом.
Спортсменка акцентировала внимание на том, что у каждой женщины свой уровень подготовки, поэтому какой-то конкретной методики для тренировок беременным женщинам не существует. Подобрать соответствующую программу помогут, опять же, подсказки собственного организма. Но также не стоит переусердствовать, нужно поддерживать привычный уровень нагрузки тела.
На данный момент спортсменка готовится стать мамой во второй раз, и это вовсе не мешает ей заниматься фитнесом. По её заявлению, вынашивание ребенка никак не должно мешать женщинам заниматься собой, а единственный фактор, который они должны учитывать - самочувствие. Также не стоит пренебрегать медицинскими услугами и поддерживать контакт со своим лечащим врачом.
Спортсменка акцентировала внимание на том, что у каждой женщины свой уровень подготовки, поэтому какой-то конкретной методики для тренировок беременным женщинам не существует. Подобрать соответствующую программу помогут, опять же, подсказки собственного организма. Но также не стоит переусердствовать, нужно поддерживать привычный уровень нагрузки тела.
Автор: Артемова Светлана