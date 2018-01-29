СМИ: В ЕС готовы принять ответные меры, если санкции США коснутся экспорта сообщества
Евросоюз намерен оперативно отреагировать на предполагаемые ограничения со стороны Соединенных Штатов, речь идет об экспорте ЕС. Маргаритис Схинас, пресс-секретарь Еврокомиссии, заявил об этом на брифинге.
Схинас проинформировал о позиции государств-членов Европейского союза. В ЕС верят, что торговля должна и может быть выигрышной для всех участвующих в ней сторон. Была выражена уверенность, что необходима открытость и честность, а торговля должна быть основана на правилах, цитируют Схинаса западные массмедиа. Пресс-секретарь Еврокомиссии отметил, что в союз стран готов ответить соответствующим образом и достаточно быстро.
Это произойдёт, если меры ограничительного характера со стороны Соединенных Штатов каким-либо образом затронут европейский экспорт. СМИ отмечают, что ранее Дональд Трамп заявил о «несправедливом», как он полагает, отношении Евросоюза к США
Схинас проинформировал о позиции государств-членов Европейского союза. В ЕС верят, что торговля должна и может быть выигрышной для всех участвующих в ней сторон. Была выражена уверенность, что необходима открытость и честность, а торговля должна быть основана на правилах, цитируют Схинаса западные массмедиа. Пресс-секретарь Еврокомиссии отметил, что в союз стран готов ответить соответствующим образом и достаточно быстро.
Это произойдёт, если меры ограничительного характера со стороны Соединенных Штатов каким-либо образом затронут европейский экспорт. СМИ отмечают, что ранее Дональд Трамп заявил о «несправедливом», как он полагает, отношении Евросоюза к США
Автор: Семен Зайцев