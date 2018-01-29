В Кемерово таксист ударил 19-летнего пассажира за громкий хлопок дверью
Таксист из города Кемерово повздорил с клиентом, 19-ти летним уроженцем города, за игнорирование таблички «не хлопать дверью», а после ударил последнего в лоб.
Молодая пара, парень с девушкой, вызвали машину, чтобы добраться по указанному адресу. Сидевший за рулем 33-летний водитель «Рено Флюенс», на котором он подрабатывает в такси, сделал парню замечание за якобы громко закрытую дверь. Как сказал водитель: «Молодые люди всю дорогу всячески провоцировали конфликтную ситуацию». Таксист все-таки довез ребят до места назначения, но и тут не обошлось без споров. По мнению водителя, потерпевший снова громко хлопнул дверью, после этого шофер не смог себя сдержать и ударил парня в лоб, уехав с места конфликта.
Полицейскими был установлен водитель службы такси, и ему придется заплатить административный штраф в размере 5000 рублей.
Молодая пара, парень с девушкой, вызвали машину, чтобы добраться по указанному адресу. Сидевший за рулем 33-летний водитель «Рено Флюенс», на котором он подрабатывает в такси, сделал парню замечание за якобы громко закрытую дверь. Как сказал водитель: «Молодые люди всю дорогу всячески провоцировали конфликтную ситуацию». Таксист все-таки довез ребят до места назначения, но и тут не обошлось без споров. По мнению водителя, потерпевший снова громко хлопнул дверью, после этого шофер не смог себя сдержать и ударил парня в лоб, уехав с места конфликта.
Полицейскими был установлен водитель службы такси, и ему придется заплатить административный штраф в размере 5000 рублей.
Автор: Богданова Ярослава