Путин назначил новым послом России в Японии Михаила Галузина
Новым послом Российской Федерации в Японии станет Михаил Галузин. Указ о его неожиданном назначении завизирован президентом 65-летним Владимиром Путиным. Желающие могут ознакомиться с полным текстом документа на сайте правовой информации.
Постановлением президента Галузин освобожден от ранее успешно исполняемых обязанностей посла России в Восточном Тиморе, Кирибати, Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии и должен незамедлительно сменить Евгения Афанасьева, который до настоящего момента представлял страну в Японии.
Ранее Владимир Владимирович назначил посла в США.
Постановлением президента Галузин освобожден от ранее успешно исполняемых обязанностей посла России в Восточном Тиморе, Кирибати, Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии и должен незамедлительно сменить Евгения Афанасьева, который до настоящего момента представлял страну в Японии.
Ранее Владимир Владимирович назначил посла в США.
Автор: Джанабилова Татьяна П