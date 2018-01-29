Министр: При прекращении сотрудничества с МВФ Украину ожидает дефолт
Украину ожидает неизбежный дефолт при разрыве сотрудничества с Международным валютным фондом. Прогноз для украинской экономики предоставил Андрей Рева, глава Министерства социальной политики.
«Нужно хоть немного понимать, что происходит с нашей экономикой и для чего нам МВФ. При поддержке фонда мы способны перекредитовываться и проводить реформы. При разрыве договоренностей с нас потребуют вернуть все занятые средства и тогда у нас два пути: отдать бюджет всей страны или объявить дефолт», - рассказал министр.
Рева добавил, что не хочет развития событий по его сценарию и выступает за продолжения взаимовыгодных отношений с МВФ. Аналогичного мнения придерживается и экс-министр экономики Виктор Суслов.
«Нужно хоть немного понимать, что происходит с нашей экономикой и для чего нам МВФ. При поддержке фонда мы способны перекредитовываться и проводить реформы. При разрыве договоренностей с нас потребуют вернуть все занятые средства и тогда у нас два пути: отдать бюджет всей страны или объявить дефолт», - рассказал министр.
Рева добавил, что не хочет развития событий по его сценарию и выступает за продолжения взаимовыгодных отношений с МВФ. Аналогичного мнения придерживается и экс-министр экономики Виктор Суслов.
Автор: Джанабилова Татьяна П