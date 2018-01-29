В Совбезе ООН предупредили о нехватке продовольствия в Украине
ООН включила Украину в число стран, в которых отмечена нехватка продовольствия, с дефицитом столкнулись 16 государств, каким-либо образом пострадавшие из-за конфликтов различного характера.
Члены Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) подготовили доклад для Совета Безопасности. В тексте излагается ситуация, сложившаяся в Афганистане, Гаити, Бурунди, Йемене, Ираке, Ливане и Конго. Указывается также на Либерию, Мали, Сомали, Судан, Центральноафриканскую Республику, Украину, Южный Судан и Сирию. Отдельно информируется о проблемах, существующих на трансграничной территории на озере Чад. В докладе отмечено, что в данных государствах вооруженные конфликты подрывают продовольственную безопасность, дефицит продолжает усиливаться. Именно поэтому гуманитарные меры «жизненно важны».
Ранее Жозе Грациану да Силва, гендиректор ФАО, заявил в СМИ, что число голодающих в мире вновь растёт. В 2016 году было зафиксировано 815 млн голодающих, это превышает показатели 2015 года на 38 млн человек.
Члены Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) подготовили доклад для Совета Безопасности. В тексте излагается ситуация, сложившаяся в Афганистане, Гаити, Бурунди, Йемене, Ираке, Ливане и Конго. Указывается также на Либерию, Мали, Сомали, Судан, Центральноафриканскую Республику, Украину, Южный Судан и Сирию. Отдельно информируется о проблемах, существующих на трансграничной территории на озере Чад. В докладе отмечено, что в данных государствах вооруженные конфликты подрывают продовольственную безопасность, дефицит продолжает усиливаться. Именно поэтому гуманитарные меры «жизненно важны».
Ранее Жозе Грациану да Силва, гендиректор ФАО, заявил в СМИ, что число голодающих в мире вновь растёт. В 2016 году было зафиксировано 815 млн голодающих, это превышает показатели 2015 года на 38 млн человек.
Автор: Семен Зайцев