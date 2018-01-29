Жительница Волгограда пожаловалась полицейским на мышь, укусившую её за палец
В августе прошлого года к сотрудникам правоохранительных органов обратилась женщина с жалобой на мышь. По её словам, она укусила её за палец, когда та отдыхала на пляже. Перед сотрудниками правоохранительных органов возникло довольно нестандартное задание - выяснить, может ли обычный грызун расцениваться как потенциальный преступник, либо же это была банальная самозащита, а виновником является именно потерпевшая.
Внезапное нападение на местную жительницу со стороны мыши было совсем неожиданным. По словам жертвы, после купания в реке она решила выйти на берег и присесть на песок, чтобы слегка обсохнуть. Оперевшись на руку, она внезапно ощутила пронзающую её руку боль в области указательного пальца. Женщина даже не подозревала, что на практически пусто пляже она была не одна - буквально по соседству с ней отдыхал маленький грызун, которого она чуть ли не раздавила.
"Потерпевшая своей правой кистью придавила грызуна, который, испугавшись, укусил её за палец, беспокоясь за свою жизнь", - комментируют произошедшее сотрудники правоохранительных органов.
По данным проведенного расследования оперативники отказали женщине в возбуждении уголовного дела против грызуна в связи с отсутствием состава преступления как такового. Полицейские посчитали, что мышь оборонялась и могла пострадать не меньше, чем истец.
Внезапное нападение на местную жительницу со стороны мыши было совсем неожиданным. По словам жертвы, после купания в реке она решила выйти на берег и присесть на песок, чтобы слегка обсохнуть. Оперевшись на руку, она внезапно ощутила пронзающую её руку боль в области указательного пальца. Женщина даже не подозревала, что на практически пусто пляже она была не одна - буквально по соседству с ней отдыхал маленький грызун, которого она чуть ли не раздавила.
"Потерпевшая своей правой кистью придавила грызуна, который, испугавшись, укусил её за палец, беспокоясь за свою жизнь", - комментируют произошедшее сотрудники правоохранительных органов.
По данным проведенного расследования оперативники отказали женщине в возбуждении уголовного дела против грызуна в связи с отсутствием состава преступления как такового. Полицейские посчитали, что мышь оборонялась и могла пострадать не меньше, чем истец.
Автор: Артемова Светлана