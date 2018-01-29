В Баку после взрыва произошло обрушение жилого дома
В Баку (Азербайджан) после взрыва произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома, находящегося на проспекте Кара Караева. Под образовавшимися завалами могут быть люди.
Как сообщают местные СМИ, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Точную причину выясняют специалисты, работающие на месте. Сотрудники МЧС разбирают завалы. Рядом дежурит скорая помощь. Пока данных о пострадавших и погибших нет.
Ранее в Баку взрыв прогремел в доме по улице Диляры Алиевой.
Как сообщают местные СМИ, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Точную причину выясняют специалисты, работающие на месте. Сотрудники МЧС разбирают завалы. Рядом дежурит скорая помощь. Пока данных о пострадавших и погибших нет.
Ранее в Баку взрыв прогремел в доме по улице Диляры Алиевой.
Автор: Джанабилова Татьяна П