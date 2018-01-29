Ольга Бузова в 2018 году собралась покорять Европу и США
Популярная в России певица и ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова сообщила, что во второй половине 2018 года она намерена совершить тур по странам Европы и Соединенным штатам.
Пока звезда находилась в Лос-Анджелесе со съемками новых клипов, то без толку время не проводила, сразу поехала в звукозаписывающую компанию, одну из известных между прочим, что находится в Санта-Монике. Там она со своим директором и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Бузова уже пообещала своим поклонникам, что в 2018 году поедет на чужбину с целью покорить зарубежную аудиторию. Ведь у нее уже есть опыт успешных выступлений в клубах Германии и еще нескольких европейских стран. Стоит заметить, что в дальнейшем Ольга Бузова может вывести свое творчество и на международный уровень.
Пока звезда находилась в Лос-Анджелесе со съемками новых клипов, то без толку время не проводила, сразу поехала в звукозаписывающую компанию, одну из известных между прочим, что находится в Санта-Монике. Там она со своим директором и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Бузова уже пообещала своим поклонникам, что в 2018 году поедет на чужбину с целью покорить зарубежную аудиторию. Ведь у нее уже есть опыт успешных выступлений в клубах Германии и еще нескольких европейских стран. Стоит заметить, что в дальнейшем Ольга Бузова может вывести свое творчество и на международный уровень.
Автор: Богданова Ярослава