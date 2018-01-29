Известный журналист Яков Ломко скончался в возрасте 100 лет
Известный журналист Яков Ломко скончался в возрасте 100 лет. Трагическая новость появилась 29 января на официальной странице РУДН в соцсети Facebook.
«Не стало нашего педагога и профессора, который многие годы проработал на кафедре массовых коммуникаций факультета филологии. Ему было сто лет», - сказано в сообщении ВУЗа.
Ломко родился в 1917 году в Донецке (ране Юзовк). Он прошел войну и проявил себя в сражениях под Польшей, Литвой, Ленинградом, Кенигсбергом, Беларусией, Украиной. Вернувшись из Берлина, Яков Алексеевич стал политическим обозревателем Совинформбюро и сделал карьеру главы издательства.
«Не стало нашего педагога и профессора, который многие годы проработал на кафедре массовых коммуникаций факультета филологии. Ему было сто лет», - сказано в сообщении ВУЗа.
Ломко родился в 1917 году в Донецке (ране Юзовк). Он прошел войну и проявил себя в сражениях под Польшей, Литвой, Ленинградом, Кенигсбергом, Беларусией, Украиной. Вернувшись из Берлина, Яков Алексеевич стал политическим обозревателем Совинформбюро и сделал карьеру главы издательства.
Автор: Джанабилова Татьяна П