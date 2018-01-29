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Звезда «Кухни» Елена Подкаминская официально вышла замуж
Звезда «Кухни» Елена Подкаминская официально вышла замуж за отца своей младшей дочери Дениса Гущина. Оказалось, что бракосочетание состоялось давно, но пара предпочла не предавать новость огласке.

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская официально вышла замуж


Супруг актрисы человек, которые не связан с шоу-бизнесом и кино. Он не привык к излишнему вниманию, поэтому пара старается не афишировать события из своей жизни. Даже из свадьбы Подкаминской пришлось сделать тайну. Информацию, появившуюся в СМИ, подтвердила помощница звезды.

Стоит отметить, что в августе прошлого года Подкаминская родила от Гущина дочь. У актрисы уже был ребенок от первого брака – Полина, с которой отчим быстро наладил контакт.

Ранее Подкаминская напугала фанатов изможденным видом.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 17:30
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