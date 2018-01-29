На Камчатке сотрудница банка спрятала украденные деньги в снегу
Сотрудница одного из банков на севере Камчатки обвинена в краже из офиса кредиторской конторы шести миллионов рублей. Об этом СМИ сообщает пресс-служба управления МВД.
Известно, что сотрудникам правоохранительных органов о хищении особо крупной суммы денег сообщил глава охраны. В ходе следственных мер была обнаружена обвиняемая - ею являлась 31-летняя работница банка.
"Стало известно, что работница на протяжении многих лет своей работы периодически воровала банковские средства и расходовала их на свои потребности. Осознавая незаконность своих поступков, она сымитировала пропажу денег, заявляя при этом, доступа к камере хранения у нее нет, так как, по её словам, ключ был присвоен кем-то из работников еще во время новогодних праздников. Шесть миллионов рублей, которые девушка себе присвоила, она спрятала в обычные банки, которые затем закопала в снегу на территории посёлка", - говорится в сообщении.
Обвиняемая явилась с повинной, после чего против нее было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
Известно, что сотрудникам правоохранительных органов о хищении особо крупной суммы денег сообщил глава охраны. В ходе следственных мер была обнаружена обвиняемая - ею являлась 31-летняя работница банка.
"Стало известно, что работница на протяжении многих лет своей работы периодически воровала банковские средства и расходовала их на свои потребности. Осознавая незаконность своих поступков, она сымитировала пропажу денег, заявляя при этом, доступа к камере хранения у нее нет, так как, по её словам, ключ был присвоен кем-то из работников еще во время новогодних праздников. Шесть миллионов рублей, которые девушка себе присвоила, она спрятала в обычные банки, которые затем закопала в снегу на территории посёлка", - говорится в сообщении.
Обвиняемая явилась с повинной, после чего против нее было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
Автор: Артемова Светлана