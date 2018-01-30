Максима Галкина осудили за покупку норковой шубы для четырехлетней дочери
Недавно Максим Галкин с Лизой и Гарри были посетителями мюзикла для детей «Мама кот», проходившего в театре Маяковского. Он сделал видеозапись своих радостных детей и разместил ее на странице личного блога. Но вместо восторгов детской жизнерадостностью подписчики негативно отозвались о том, что на четырехлетней Лизе надета норковая шубка.
Подписчики выражали недовольство, что это происходит тогда, когда большинство людей не носят натуральные меха, а перешли на искусственные либо пуховики. Максим и Алла были обвинены в том, что обучают детей неверным ценностям. Были и те, кто защищали ребенка и говорили, что ничего страшного в этом нет. В связи с большим количеством негативных отзывов Максим удалил видео со страницы блога.
Максим Галкин осознает, что с такими ситуациями ему не справиться. Он утверждает, что его дети, которые родились посредством суррогатного материнства, с момента рождения оказались обреченными на доступность общественности. В обыкновенных случаях можно было б сокрыть от других факт рождения необычным способом, но они такой возможности не имели.
Подписчики выражали недовольство, что это происходит тогда, когда большинство людей не носят натуральные меха, а перешли на искусственные либо пуховики. Максим и Алла были обвинены в том, что обучают детей неверным ценностям. Были и те, кто защищали ребенка и говорили, что ничего страшного в этом нет. В связи с большим количеством негативных отзывов Максим удалил видео со страницы блога.
Максим Галкин осознает, что с такими ситуациями ему не справиться. Он утверждает, что его дети, которые родились посредством суррогатного материнства, с момента рождения оказались обреченными на доступность общественности. В обыкновенных случаях можно было б сокрыть от других факт рождения необычным способом, но они такой возможности не имели.
Автор: Дмитреняк Татьяна