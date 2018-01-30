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Максима Галкина осудили за покупку норковой шубы для четырехлетней дочери
Недавно Максим Галкин с Лизой и Гарри были посетителями мюзикла для детей «Мама кот», проходившего в театре Маяковского. Он сделал видеозапись своих радостных детей и разместил ее на странице личного блога. Но вместо восторгов детской жизнерадостностью подписчики негативно отозвались о том, что на четырехлетней Лизе надета норковая шубка.
Максима Галкина осудили за покупку норковой шубы для четырехлетней дочери


Подписчики выражали недовольство, что это происходит тогда, когда большинство людей не носят натуральные меха, а перешли на искусственные либо пуховики. Максим и Алла были обвинены в том, что обучают детей неверным ценностям. Были и те, кто защищали ребенка и говорили, что ничего страшного в этом нет. В связи с большим количеством негативных отзывов Максим удалил видео со страницы блога.

Максим Галкин осознает, что с такими ситуациями ему не справиться. Он утверждает, что его дети, которые родились посредством суррогатного материнства, с момента рождения оказались обреченными на доступность общественности. В обыкновенных случаях можно было б сокрыть от других факт рождения необычным способом, но они такой возможности не имели.

Автор: Дмитреняк Татьяна
Сегодня, 05:00
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