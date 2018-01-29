В Кудымкаре мать топором изрубила сыну голову
В городе Кудымкар ночью 17 января случилась страшная трагедия: мать убила сына. По версии следователей, 50-летняя женщина поссорилась с сыном 29-ти лет и бросилась на него с топором. От травм парень скончался на месте. Эксперты обнаружили 25 ран на лицевой части головы молодого человека.
По данному инциденту правоохранительными органами было возбуждено делопроизводство по статье «Убийство». В скором времени подозреваемую ждет судебное заседание, где ей и вынесут приговор.
Стоит отметить, что жительница Кудымкара не впервые будет привлечена к уголовной ответственности. Кроме того, она уже сидела в тюрьме за подобное преступление.
По данному инциденту правоохранительными органами было возбуждено делопроизводство по статье «Убийство». В скором времени подозреваемую ждет судебное заседание, где ей и вынесут приговор.
Стоит отметить, что жительница Кудымкара не впервые будет привлечена к уголовной ответственности. Кроме того, она уже сидела в тюрьме за подобное преступление.
Автор: Дрокина Татьяна