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Предназначавшуюся Дмитрию Хворостовскому премию Grammy вручили оперной певице из Канады
Поклонники оперного певца Дмитрия Хворостовского разочарованы результатами Grammy. Выяснилось, что премия, предназначенная для звезды российской оперной сцены, присуждена Барбаре Ханниган из Канады.

Предназначавшуюся Дмитрию Хворостовскому премию Grammy вручили оперной певице из Канады

В ходе вручения премии на престижном мероприятии Grammy в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом» выдвигался посмертно Дмитрий Хворостовский. В итоге премией была удостоена канадская оперная певица Барбара Ханниган, она спела музыкальную увертюру Girl Crazy композитора Джорджа Гершвина в авторской обработке Лучано Берио, композитора из Италии. Об этом заявили члены Национальной Академии искусств США. Максим Емельянычев, российский дирижер, также претендовал на премию в этом сегменте.

На неё рассчитывал и Джойс ДиДонато, включая его оркестр под названием Il Pomo d'Oro за альбом In War and Peace, записанным на музыку Генделя, Монтеверди и Перселла. Дмитрий Хворостовский был ранее номинирован за исполнение оперного произведения, написанного для голоса и фортепьяно под названием «Отчалившая Русь», на стихи поэта Сергея Есенина.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 17:18
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