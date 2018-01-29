Две женщины из Новокузнецка подрались в сауне
Накануне 29 января сотрудниками полиции города Новокузнецк были задержаны две женщины возрастом 28-ми и 39-ти лет, посетившие сауну. Там они устроили драку.
В состоянии алкогольного опьянения одна из подруг сделала неуместный «комплимент» по поводу внешности старшей женщины, за что та сорвав с младшей отдыхающей золотое украшение с декольте, бросилась на нее с кулаками. Усмирить женщин удалось только прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.
В состоянии алкогольного опьянения одна из подруг сделала неуместный «комплимент» по поводу внешности старшей женщины, за что та сорвав с младшей отдыхающей золотое украшение с декольте, бросилась на нее с кулаками. Усмирить женщин удалось только прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.
Автор: Богданова Ярослава