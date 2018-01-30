Бывший муж Елены Ксенофонтовой терроризирует актрису из-за дочери
Бывший муж Елены Ксенофонтовой Александр Рыжих терроризирует актрису из-за дочери Софии и квартиры. В откровенном интервью звезда сериала «Кухня» поделилась своими проблемами.
После развода Ксенофонтова погрязла в судах. Сейчас экс-супруг пытается аннулировать доверенность, выданную на квартиру. Он не только лишит жилья экс-супругу, но и свою дочь. Фанаты возмущены низкими поступками Рыжих и запустили в поддержку звезды флешмоб.
«Я купила Софии телефон и пополняю баланс. Обычно они сами созваниваются, но, если ему не удается услышать дочь, начинается скандал. Саша считает, что я препятствую его общению с наследницей, но на самом деле мои действия не идут в разрез с постановлением суда, хотя оно еще оспаривается и не вступило в силу», - рассказала Ксенофонтова.
Актриса не намерена идти на поводу у мужа, требующего оформить квартиру на дочь. Недвижимость досталась ей без ремонта и с долгами, погашать которые пришлось, продав жилье актрисы на Сретенке. Оно принадлежало ей и сыну Тимофею, соответственно, у Рыжих нет никакой доли в имеющейся у звезды собственности.
После развода Ксенофонтова погрязла в судах. Сейчас экс-супруг пытается аннулировать доверенность, выданную на квартиру. Он не только лишит жилья экс-супругу, но и свою дочь. Фанаты возмущены низкими поступками Рыжих и запустили в поддержку звезды флешмоб.
«Я купила Софии телефон и пополняю баланс. Обычно они сами созваниваются, но, если ему не удается услышать дочь, начинается скандал. Саша считает, что я препятствую его общению с наследницей, но на самом деле мои действия не идут в разрез с постановлением суда, хотя оно еще оспаривается и не вступило в силу», - рассказала Ксенофонтова.
Актриса не намерена идти на поводу у мужа, требующего оформить квартиру на дочь. Недвижимость досталась ей без ремонта и с долгами, погашать которые пришлось, продав жилье актрисы на Сретенке. Оно принадлежало ей и сыну Тимофею, соответственно, у Рыжих нет никакой доли в имеющейся у звезды собственности.
Автор: Джанабилова Татьяна П