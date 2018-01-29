ГКУ АМПП назвало перечень улиц Москвы, с которых чаще всего эвакуировали автомобили
Сотрудниками ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" подведены итоги 2017 года. По информации ведомства, наибольшее количество случаев эвакуации автомобилей за неправильную парковку в течение прошедшего года в Москве зафиксировано на Профсоюзной улице, Пресненской набережной, проспекте Мира и на Цветном бульваре. Автолюбители, владеющие иномарками, являются наиболее недисциплинированными в плане соблюдения правил парковки.
Как заявляет АМПП, в Москве наиболее часто эвакуации подлежат автомобили, которые являются представителями наиболее массовых и популярных автомобильных брендов - Hyundai и Kia, также довольно часто нарушителями являются хозяева Nissan, Toyota и Volkswagen. Инспектор ГИБДД либо сотрудник МАДИ решают, будет ли автомобиль подлежать принудительной транспортировке на спецстоянку. Позвонив в единый контактный центр "Московский транспорт", можно узнать, каким образом можно вернуть себе автомобиль.
Как заявляет АМПП, в Москве наиболее часто эвакуации подлежат автомобили, которые являются представителями наиболее массовых и популярных автомобильных брендов - Hyundai и Kia, также довольно часто нарушителями являются хозяева Nissan, Toyota и Volkswagen. Инспектор ГИБДД либо сотрудник МАДИ решают, будет ли автомобиль подлежать принудительной транспортировке на спецстоянку. Позвонив в единый контактный центр "Московский транспорт", можно узнать, каким образом можно вернуть себе автомобиль.
Автор: Артемов Сергей