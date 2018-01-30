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Смартфон Huawei Honor 10 официально теперь можно приобрести в России
С сегодняшнего дня в России официально можно приобрести смартфон Huawei Honor V10. Новинка выходит с 5,99 дюймовым дисплеем, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ПЗУ. Устройство работает на базе Android 8.0. Стоимость – 34 990 рублей.

Смартфон Huawei Honor 10 официально теперь можно приобрести в России


Сегодня на российском рынке появился смартфон Huawei Honor V10 (View 10). Теперь его можно официально приобрести в России, в отличие от предыдущих моделей Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro, которых производители так и не пустили на отечественный рынок. В новом гаджете установлен процессор HiSilicone Kirin 970, который также присутствовал в смартфонах Mate 10 и 10 Pro. Дисплей – IPS, 5,99 дюймов, 2160*1080 пикселей с Full HD+. Внутри производители оснастили девайс 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш памятью. В устройстве две камеры: задняя – 16 Мп, фронтальная – 13 Мп. Отдельное внимание уделили батарее с емкостью 3750 мАч и опцией быстрого заряда SuperCharge.

Новый гаджет работает на базе Android 8.0 Oreo с прошивкой EMUI 8.0. Первые покупатели также получат в подарок гарнитуру Honor Sport и внешний аккумулятор Honor AP08Q.

Рекомендованная цена смартфона Huawei Honor V10 4 Гб ОЗУ и 4 Гб ПЗУ– 34 990 руб. Кстати, в Европе эта модель вышла в модификации с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, что не может не отразиться на цене.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 01:31
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