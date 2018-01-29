Суд взыскал с Первого канала 500 тыс. рублей за использование песен Резника в телешоу
Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с Первого канала 500 тыс. рублей за использование песен Ильи Резника в телешоу «Победитель» и «Голос. Дети». Сведения размещены на сайте ведомства.
«С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» заключила соглашение с Резником на передачу эксклюзивного права на песни «Старый друг» и «Маэстро». Без разрешения ни один канал не может использовать данные хиты в своих программах. На судебных прениях Первый канал заявил, что по договору с РАО может по своему усмотрению транслировать спорные произведения. Эксперты изучили документ и выяснили, что на телешоу это правило не распространяется.
Истец требовал с телеканала 1 млн рублей, но суд только частично удовлетворил ходатайство. Сторонам отведен месяц на подачу апелляции, только потом решение вступит в силу.
Ранее аналогичный иск подал держатель права на песни Виктора Цоя.
«С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» заключила соглашение с Резником на передачу эксклюзивного права на песни «Старый друг» и «Маэстро». Без разрешения ни один канал не может использовать данные хиты в своих программах. На судебных прениях Первый канал заявил, что по договору с РАО может по своему усмотрению транслировать спорные произведения. Эксперты изучили документ и выяснили, что на телешоу это правило не распространяется.
Истец требовал с телеканала 1 млн рублей, но суд только частично удовлетворил ходатайство. Сторонам отведен месяц на подачу апелляции, только потом решение вступит в силу.
Ранее аналогичный иск подал держатель права на песни Виктора Цоя.
Автор: Джанабилова Татьяна П