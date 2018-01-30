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Ким Кардашьян поддерживает пышный бюст клейкой малярной лентой
Светская львица из США Ким Кардашьян поделилась с фолловерами ее страницы в Instаgrаm секретом поддержания пышного бюста. Оказывается, для этого звезда использует клейкую малярную ленту.

Ким Кардашьян поддерживает пышный бюст клейкой малярной лентой


Знаменитая американка все время радует своих фанатов откровенными фото, при этом она не забывает делиться интересными секретами красоты с женщинами. Так, Ким Кардашьян представила фото, датированное 2008 г., где запечатлен пышный бюст селебрити. Под публикацией звезда рассказала, как ей удается сделать так, чтобы в откровенных платьях ее грудь выглядела подтянутой.

Оказалось, метод, хоть и дешевый, но простой и эффективный. Так, Кардашьян берет малярную ленту и закрепляет ею бюст на нужном уровне. Поклонники красавицы выразили ей свою благодарность и за действенные рекомендации, и за честность.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 07:41
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