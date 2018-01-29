Renault Sandero и Renault Logan поступили в каршеринг Москвы
Автомобили Renault Logan и Sandero обслуживают клиентов московского каршеринга, проект стартовал с 200 автомобилями, вскоре автопарк компании TimCar расширят до 1 тыс. единиц. TimCar является первым сервисом, имеющим в эксплуатации хэтчбек Sandero.
Компания начала сотрудничество с французским производителем, в парк доставили 200 седанов Renault Logan и компактных хэтчбеков модели Sandero, имеющих автоматические коробки передач. Пресс-представитель компании Renault Russia сообщил, что к концу 2018 года парк техники будет увеличен в пять раз. TimCar является оператором по предоставлению клиентам услуг каршеринга, включившего в техническую эксплуатацию компактные хэтчбеки Sandero. Всего компания эксплуатирует четыре модели французского производителя: кроссоверы Kaptur и Sandero Stepway, а также седан Logan и хэтчбек Sandero.
В Renault Russia добавили, что компания является лидером по количеству моделей, предоставляемых в системе краткосрочной аренды транспортных средств в Москве.
Компания начала сотрудничество с французским производителем, в парк доставили 200 седанов Renault Logan и компактных хэтчбеков модели Sandero, имеющих автоматические коробки передач. Пресс-представитель компании Renault Russia сообщил, что к концу 2018 года парк техники будет увеличен в пять раз. TimCar является оператором по предоставлению клиентам услуг каршеринга, включившего в техническую эксплуатацию компактные хэтчбеки Sandero. Всего компания эксплуатирует четыре модели французского производителя: кроссоверы Kaptur и Sandero Stepway, а также седан Logan и хэтчбек Sandero.
В Renault Russia добавили, что компания является лидером по количеству моделей, предоставляемых в системе краткосрочной аренды транспортных средств в Москве.
Автор: Семен Зайцев