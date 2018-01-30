Юлия Салибекова выложила в Instagram ролик с первым уроком плавания ее сына
Бывшая участница телевизионного проекта "Дом-2" Юлия Салибекова выложила на своем аккаунте Instagram видео, на котором она запечатлела своего сына Ролана во время первого урока плавания. Звездная мать назвала этот момент "днем Х".
Юлия Салибекова решила порадовать своих поклонников новой публикацией в Instagram. На этот раз знаменитость выложила видеоролик, где запечатлен её маленький сын Ролан, который учится плавать в бассейне со своим учителем. Салибекова сказала, что это его первое занятие и назвала этот момент "день Х". Она подчеркнула, что малыш очень старается и довольно быстро прогрессирует. Ребенка ждет последний урок со своим учителем, после чего он сможет плавать с такими же ребятами, как он.
Поклонники экс-участницы телепроекта очень рады за дебютный успех её сына и подчеркнули, что из Ролана выйдет прекрасный спортсмен. Также подписчики не забыли похвалить и его мать, которая, несмотря на загруженный график, не забывает уделять время своему ребенку, акцентируя внимание на его здоровье и развитии как личности.
Юлия Салибекова решила порадовать своих поклонников новой публикацией в Instagram. На этот раз знаменитость выложила видеоролик, где запечатлен её маленький сын Ролан, который учится плавать в бассейне со своим учителем. Салибекова сказала, что это его первое занятие и назвала этот момент "день Х". Она подчеркнула, что малыш очень старается и довольно быстро прогрессирует. Ребенка ждет последний урок со своим учителем, после чего он сможет плавать с такими же ребятами, как он.
Поклонники экс-участницы телепроекта очень рады за дебютный успех её сына и подчеркнули, что из Ролана выйдет прекрасный спортсмен. Также подписчики не забыли похвалить и его мать, которая, несмотря на загруженный график, не забывает уделять время своему ребенку, акцентируя внимание на его здоровье и развитии как личности.
Автор: Артемова Светлана