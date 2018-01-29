В Ростовской области в реке был найден труп пожилого мужчины
В речке Аксай, расположенной в Ростовской области, нашли труп мужчины, которому было 55 лет. Происшествие случилось 25 января в микрорайоне Луговой Новочеркасска.
Когда спасатели достали тело из воды, его передали для установления личности правоохранителям. Через некоторое время сотрудники полиции выяснили, что погибшим был житель области 55-ти лет. Он ушел из дому за несколько дней до трагедии, после чего родственники искали его.
«Причины и подробности гибели мужчины будут установлены только после проведения тщательной проверки», – рассказали по данному делу в СУ города.
Когда спасатели достали тело из воды, его передали для установления личности правоохранителям. Через некоторое время сотрудники полиции выяснили, что погибшим был житель области 55-ти лет. Он ушел из дому за несколько дней до трагедии, после чего родственники искали его.
«Причины и подробности гибели мужчины будут установлены только после проведения тщательной проверки», – рассказали по данному делу в СУ города.
Автор: Дрокина Татьяна