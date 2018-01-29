В Краснодарском крае полиция нашла осквернивших Вечный огонь школьниц
В Краснодарском крае полиция нашла осквернивших Вечный огонь школьниц. Жительницам Абинска и их родителям придется заплатить солидный штраф. Сведения предоставлены пресс-центром ГУ МВД.
Разбирательство началось после появления в Сети ролика, на котором девушки плевали в Вечный огонь, совершая вокруг странные танцы. Пользователи быстро выяснили, что мемориал находится в парке 30-летия Победы. К расследованию подключились полицейские, установившие, что на кадрах запечатлены ученица 10-го класса.
С нарушительницами проведена профилактическая беседа. За мелкое хулиганство и ненадлежащее воспитание детей родителям придется заплатить два штрафа на 1500 и 500 рублей. Наказание определит суд. Вопрос о постановке школьниц на учет, рассматривается.
Разбирательство началось после появления в Сети ролика, на котором девушки плевали в Вечный огонь, совершая вокруг странные танцы. Пользователи быстро выяснили, что мемориал находится в парке 30-летия Победы. К расследованию подключились полицейские, установившие, что на кадрах запечатлены ученица 10-го класса.
С нарушительницами проведена профилактическая беседа. За мелкое хулиганство и ненадлежащее воспитание детей родителям придется заплатить два штрафа на 1500 и 500 рублей. Наказание определит суд. Вопрос о постановке школьниц на учет, рассматривается.
Автор: Джанабилова Татьяна П