Исчезнувший девять дней назад студент из Челябинска найден мертвым
Волонтеры из отряда Легион-Спас сообщили, что пропавший в Челябинске 19-летний студент найден мертвым на территории Коркинского района в поселке Первомайский. Юноша, исчезнувший из общежития 20 января, по характеристикам родственников и знакомых, был скромным и серьезным парнем.
"Видимо, виртуальные сети затянули нашего мальчика, ведь главным его другом был ноутбук," - рассказала тетя погибшего. - "Сам поступил на бюджет, учеба давалась ему достаточно легко. Никогда никому не сказал ни единого грубого слова, был очень скромным". Родственники также отметили, что парня чаще всего можно было увидеть в компании девушек, а его недостатками были замкнутость и малообщительность.
Волонтеры Легион-Спаса немногословны. "Найден, погиб," - такое сообщение сделали принимавшие участие в поисках активисты. Никаких подробностей смерти 19-летнего студента из Челябинска на данный момент нет.
"Видимо, виртуальные сети затянули нашего мальчика, ведь главным его другом был ноутбук," - рассказала тетя погибшего. - "Сам поступил на бюджет, учеба давалась ему достаточно легко. Никогда никому не сказал ни единого грубого слова, был очень скромным". Родственники также отметили, что парня чаще всего можно было увидеть в компании девушек, а его недостатками были замкнутость и малообщительность.
Волонтеры Легион-Спаса немногословны. "Найден, погиб," - такое сообщение сделали принимавшие участие в поисках активисты. Никаких подробностей смерти 19-летнего студента из Челябинска на данный момент нет.
Автор: Артемов Сергей