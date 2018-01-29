Путин потребовал пресекать попытки отрицания Холокоста и проявления национализма
Владимир Путин потребовал пресекать любые, даже самые незначительные, попытки отрицания Холокоста. Заявление президента России, прозвучавшее на мероприятии, посвященном освобождению от фашистов Ленинграда, появилось в СМИ.
«В основе нашего государства лежит межнациональное и межрелигиозное согласие, не терпящее ксенофобии и антисемитизма. Эти качества роднят нас с Израилем, помогая пересмотреть историю и найти попытки фальсификации в описаниях, касающихся Холокоста и Великой мировой войны», - заявил Путин.
Президент отметил, что общественные, волонтерские, религиозные организации, политики и министры просто обязаны всеми силами уничтожать сорняки, растущие на националистической идеологии и русофобии.
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«В основе нашего государства лежит межнациональное и межрелигиозное согласие, не терпящее ксенофобии и антисемитизма. Эти качества роднят нас с Израилем, помогая пересмотреть историю и найти попытки фальсификации в описаниях, касающихся Холокоста и Великой мировой войны», - заявил Путин.
Президент отметил, что общественные, волонтерские, религиозные организации, политики и министры просто обязаны всеми силами уничтожать сорняки, растущие на националистической идеологии и русофобии.
Ранее Путин назначил нового посла РФ в Японии
Автор: Джанабилова Татьяна П