Минфин не видит причин для роста цен на водку и коньяк в рознице в 2018 году
В Минфине РФ не видят каких-либо причин, которые могут повлиять на рост стоимости коньяка и водки, реализуемых в розничных сетях. Стоимость данных алкогольных напитков на протяжении 2018 года останется на прежнем уровне, для изменения ценообразования нет оснований.
Ранее СМИ сообщили, что минимальная стоимость коньяка может увеличиться с 371 до 500 рублей за бутылку ёмкостью 0,5 л. Водка, как было указано, также подорожает с 205 рублей до 305 рублей за бутылку. Появившаяся в массмедиа информация относительно возможного повышения минимальной стоимости розничных цен на крепкий алкоголь вызвала комментарий представителей финансового ведомства. По информации Минфина, на ближайшие два года акцизы заморожены.
Затраты на сырьё и логистику, являясь дополнительными факторами, влияющих на минимальную стоимость алкоголя, несущественны. Они не могут привести к дополнительному росту цен, подчеркнули в Министерстве финансов РФ.
Ранее СМИ сообщили, что минимальная стоимость коньяка может увеличиться с 371 до 500 рублей за бутылку ёмкостью 0,5 л. Водка, как было указано, также подорожает с 205 рублей до 305 рублей за бутылку. Появившаяся в массмедиа информация относительно возможного повышения минимальной стоимости розничных цен на крепкий алкоголь вызвала комментарий представителей финансового ведомства. По информации Минфина, на ближайшие два года акцизы заморожены.
Затраты на сырьё и логистику, являясь дополнительными факторами, влияющих на минимальную стоимость алкоголя, несущественны. Они не могут привести к дополнительному росту цен, подчеркнули в Министерстве финансов РФ.
Автор: Семен Зайцев