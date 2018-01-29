Американец скончался через три недели после миллионного выигрыша в лотерею
Житель Соединённых Штатов скончался спустя три недели после того, как выиграл в лотерею 1 миллион долларов. Об этом сообщает издание New York Upstate.
По данным журнала, мужчина приобрел лотерейный билет всего за 10 долларов, стер защитное покрытие и обнаружил комбинацию, которая указывала на выигрыш, сумма которого составляет 1 миллион долларов. Он решил единоразово получить крупную денежную сумму, которая составляет почти 662 тысячи долларов США.
"Я простой плотник, который работает по заказам, а планов на старость, как таковых, у меня не было. Но деньги, которые мне посчастливилось выиграть, помогут мне прожить не зная нищеты. Нет, никаких неординарных идей у меня нет. Все куда банальнее - я приобрету себе грузовик, рассчитаюсь с долгами, а остальное инвестирую в свой небольшой бизнес", - заявил победитель лотереи. Также он собирался потратить небольшую сумму для проведения своего отпуска в честь победы.
Но, к сожалению, его планы не были осуществлены - у него был диагностирован рак в запущенной стадии. Американец умер несколько дней назад.
По данным журнала, мужчина приобрел лотерейный билет всего за 10 долларов, стер защитное покрытие и обнаружил комбинацию, которая указывала на выигрыш, сумма которого составляет 1 миллион долларов. Он решил единоразово получить крупную денежную сумму, которая составляет почти 662 тысячи долларов США.
"Я простой плотник, который работает по заказам, а планов на старость, как таковых, у меня не было. Но деньги, которые мне посчастливилось выиграть, помогут мне прожить не зная нищеты. Нет, никаких неординарных идей у меня нет. Все куда банальнее - я приобрету себе грузовик, рассчитаюсь с долгами, а остальное инвестирую в свой небольшой бизнес", - заявил победитель лотереи. Также он собирался потратить небольшую сумму для проведения своего отпуска в честь победы.
Но, к сожалению, его планы не были осуществлены - у него был диагностирован рак в запущенной стадии. Американец умер несколько дней назад.
Автор: Артемова Светлана