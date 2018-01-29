Росстат: Рождаемость в России упала до минимума за последние 10 лет
В России заметно упала рождаемость, о чем свидетельствуют материалы Росстата. В данных ведомства отмечается падение прироста населения в 2017 году на 10,9%. В докладе федеральной службы отмечается, что за минувший календарный период родились почти 1,69 млн россиян.
Это в годовом выражении на 203,4 тысячи меньший показатель. Цифра оказалась сопоставима со значением 2007 года. Тогда рождаемость достигла отметки в 1,61 млн человек. Соответственно, специалисты говорят о приближении 10-летнего минимума, отмечая Чеченская Республику как единственный регион, не показавший падения в сфере прироста населения.
Президент Владимир Путин сообщил, что на территории России будут введены ежемесячные выплаты по факту появления в семье первенца. Эта мера должна стимулировать рост населения. В течение 3-х лет на программу выделят 144,5 млрд рублей. Социологи отметили, что на территории государства зарегистрировали рост случаев добровольного отказа от детей. В течение 12 лет доля таких родителей поднялась с 0% до 6%.
Это в годовом выражении на 203,4 тысячи меньший показатель. Цифра оказалась сопоставима со значением 2007 года. Тогда рождаемость достигла отметки в 1,61 млн человек. Соответственно, специалисты говорят о приближении 10-летнего минимума, отмечая Чеченская Республику как единственный регион, не показавший падения в сфере прироста населения.
Президент Владимир Путин сообщил, что на территории России будут введены ежемесячные выплаты по факту появления в семье первенца. Эта мера должна стимулировать рост населения. В течение 3-х лет на программу выделят 144,5 млрд рублей. Социологи отметили, что на территории государства зарегистрировали рост случаев добровольного отказа от детей. В течение 12 лет доля таких родителей поднялась с 0% до 6%.
Автор: Валерий Антонов