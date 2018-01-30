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Ford устроил для своих "заряженных" моделей соревнование на автодроме Барселоны
В Испании на автодроме Motorland компания Ford устроила соревнования между спортивными и "заряженными" моделями своей марки. В гонках приняли участие восемь автомобилей, среди которых были Mustang GT350R, Fiesta ST прошлого года и модель нового поколения, Mustang GT, Focus RS.

Ford устроил для своих "заряженных" моделей соревнование на автодроме Барселоны


Также в заездах приняли участие пикап Ford F-150 Raptor, а также Ford GT в двух версиях. В Сети появилось видео схватки различных "заряженных" версий Ford на автодроме Motorland близ Барселоны, которое сотрудники подразделения Ford Performance выложили на своем канале YouTube.

Самые низкие показатели по результатам соревнований показала прошлогодняя версия Fiesta ST, укомплектованная турбированным двигателем EcoBoost, выдающем 182 лошадиные силы при объеме 1,6 литра. Победу на треке праздновал суперкар Ford GT, обладающий 3,5 литровым турбомотором V6 мощностью в 655 л.с.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 02:29
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