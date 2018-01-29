Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018
exclusive / Кино

Сара Джессика Паркер поделилась впечатлениями о пребывании в России
Сара Джессика Паркер рассказала о своем пребывании в Москве и Санкт-Петербурге в конце осени 2017 года. Поклонники одарили актрису различными подарками на автограф-сессии, что её приятно поразило. А также Паркер рассказала, что роль Керри ей досталась благодаря русскому фильму «Золушка».

Сара Джессика Паркер поделилась впечатлениями о пребывании в России


Сара Джессика Паркер, актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Секс в большом городе», поделилась своими мыслями о пребывании в Москве и Санкт-Петербурге. Этот визит актриса осуществила в конце осени 2017 года для презентации своей новой линейки духов.

Звезда рассказала о том, как хорошо её встретили поклонники. Она очень удивилась, когда на автограф-сессию к ней приходили с подарками, такого не было ни в одной стране.

Так, у Джессики Паркер теперь есть балалайка, матрешки, книги, шаль, ажурные воротник и салфетки, книги, CD и пуанты для балета.
Актриса поделилась интересной информацией о том, что свою самую яркую роль она получила благодаря озвучке русского фильма «Золушка». Именно её голос в этом фильме и сыграл в пользу участия Паркер в съёмках популярного сериала в роли Керри.

Автор: Страхова Дарья
Вчера, 20:07
Читайте также
В Ростовской области зарплаты возросли в среднем
Крановый завод издал календарь с эротическими
Польша призвала США распространить экономические
Росстат: Рождаемость в России упала до минимума
Минфин не видит причин для роста цен на водку и
Премьер-министр Бельгии прибыл в РФ с трехдневным
В Башкортостане повысили зарплаты муниципальным
Путин потребовал пресекать попытки отрицания
СМИ: В ЕС готовы принять ответные меры, если
Известный журналист Яков Ломко скончался в
Саакашвили заявил, что указ Порошенко о лишении
Порошенко подписал закон о допуске иностранных
Добавление комментария
Последние новости
30.01, 01:01 Ученые: Кишечный паразит может маскироваться под
30.01, 00:29 В КНР изобрели скоростной поезд на магнитной подушке
29.01, 23:59 Ученые: Механизм старения не связан с дефектами ДНК
29.01, 23:38 ГКУ АМПП назвало перечень улиц Москвы, с которых чаще
29.01, 23:17 Ученые назвали митохондрию самой горячей точкой в теле
29.01, 23:00 Behavior Interactive создаст игру по мотивам фильма «Мир
29.01, 22:39 Renault Sandero и Renault Logan поступили в каршеринг
29.01, 22:38 В РФ появятся отечественные смартфоны дешевле 10 тысяч
29.01, 22:19 Корпорация Microsoft создаст собственный Netflix для
29.01, 22:01 Дима Билан вспомнил о холоде во время съемок клипа «Это
29.01, 21:51 В Ростовской области зарплаты возросли в среднем на 7,4%
29.01, 21:41 Муж Анны Нетребко переживает из-за холодности жены
29.01, 21:27 Россия обладает техническими возможностями для
29.01, 21:20 Никите Джигурде придется продолжить борьбу за наследство
29.01, 21:19 Секс-роботы позволят развлекаться в любыми порноактрисами
29.01, 21:11 Крановый завод издал календарь с эротическими
29.01, 21:02 Житель Великобритании узнал о неверности своей
29.01, 21:00 Волочкову заподозрили в ненастоящих отношениях с новым
29.01, 20:48 Под Калининградом на двухлетнего мальчика упала
29.01, 20:40 В Башкирии гости избили хозяина и подожгли его квартиру