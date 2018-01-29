Сара Джессика Паркер поделилась впечатлениями о пребывании в России
Сара Джессика Паркер рассказала о своем пребывании в Москве и Санкт-Петербурге в конце осени 2017 года. Поклонники одарили актрису различными подарками на автограф-сессии, что её приятно поразило. А также Паркер рассказала, что роль Керри ей досталась благодаря русскому фильму «Золушка».
Сара Джессика Паркер, актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Секс в большом городе», поделилась своими мыслями о пребывании в Москве и Санкт-Петербурге. Этот визит актриса осуществила в конце осени 2017 года для презентации своей новой линейки духов.
Звезда рассказала о том, как хорошо её встретили поклонники. Она очень удивилась, когда на автограф-сессию к ней приходили с подарками, такого не было ни в одной стране.
Так, у Джессики Паркер теперь есть балалайка, матрешки, книги, шаль, ажурные воротник и салфетки, книги, CD и пуанты для балета.
Актриса поделилась интересной информацией о том, что свою самую яркую роль она получила благодаря озвучке русского фильма «Золушка». Именно её голос в этом фильме и сыграл в пользу участия Паркер в съёмках популярного сериала в роли Керри.
Сара Джессика Паркер, актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Секс в большом городе», поделилась своими мыслями о пребывании в Москве и Санкт-Петербурге. Этот визит актриса осуществила в конце осени 2017 года для презентации своей новой линейки духов.
Звезда рассказала о том, как хорошо её встретили поклонники. Она очень удивилась, когда на автограф-сессию к ней приходили с подарками, такого не было ни в одной стране.
Так, у Джессики Паркер теперь есть балалайка, матрешки, книги, шаль, ажурные воротник и салфетки, книги, CD и пуанты для балета.
Актриса поделилась интересной информацией о том, что свою самую яркую роль она получила благодаря озвучке русского фильма «Золушка». Именно её голос в этом фильме и сыграл в пользу участия Паркер в съёмках популярного сериала в роли Керри.
Автор: Страхова Дарья