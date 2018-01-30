Ученые: Голод влияет на принятие решений
Исследование сотрудников Университета Эксетера, Соединенное Королевство, доказало, что голод влияет на принятие людьми разных решений. Фактически объясняется, что кишечник может «хранить» воспоминания, и голод становится «ярлыком» для принятия решения, только кажущегося сложным. Однако оно обусловлено «чувством кишечника».
Эксперты смогли доказать это, применив сложнейшую компьютерную модель, проанализировавшую шансы животных на выживание в таких условиях, когда ограничен объем продуктов. Оказалось, что если животные в решениях основываются на сигналах физиологии (к примеру, на голоде, говорящем об объеме энергетических ресурсов), их шансы настолько же высоки, как у тех, кто используется для этого когнитивные ресурсы.
Джон Макнамара, сотрудник Школы математики Бристольского Университета, который занимался исследованием, отметил: «Если надо столько ресурсов, чтобы стать умным, то естественный отбор – это более простой принятия важных решений». Этот метод состоит в физиологической «памяти» кишечника. «Способность пользоваться такими внутренними состояниями, как ощущение голода, сможет уменьшить потребность в развитии человеческого мозга», – добавил профессор.
Иными словами, главный вывод работы состоит в том, что есть такое понятие, как инстинкт кишечника, и человек доверяет ему больше. Это простой и быстрый способ принять то или иное решение, которое от природы есть у животных и людей.
Эксперты смогли доказать это, применив сложнейшую компьютерную модель, проанализировавшую шансы животных на выживание в таких условиях, когда ограничен объем продуктов. Оказалось, что если животные в решениях основываются на сигналах физиологии (к примеру, на голоде, говорящем об объеме энергетических ресурсов), их шансы настолько же высоки, как у тех, кто используется для этого когнитивные ресурсы.
Джон Макнамара, сотрудник Школы математики Бристольского Университета, который занимался исследованием, отметил: «Если надо столько ресурсов, чтобы стать умным, то естественный отбор – это более простой принятия важных решений». Этот метод состоит в физиологической «памяти» кишечника. «Способность пользоваться такими внутренними состояниями, как ощущение голода, сможет уменьшить потребность в развитии человеческого мозга», – добавил профессор.
Иными словами, главный вывод работы состоит в том, что есть такое понятие, как инстинкт кишечника, и человек доверяет ему больше. Это простой и быстрый способ принять то или иное решение, которое от природы есть у животных и людей.
Автор: Дрокина Татьяна