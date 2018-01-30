В КНР изобрели скоростной поезд на магнитной подушке
Китайские инженеры к 2020 году сформируют концептуальный образец поезда, передвигающегося на магнитной подушке, речь идёт о скорости более 600 км/ч. Основную секцию подвижного состава построят к окончанию нынешнего года.
Экспериментальный прогон скоростного поезда на магнитной подушке осуществят по 5-километровому участку в 2020 году. Проект находится в стадии разработки и эскизирования. Речь идёт о работе над прототипом маглева – скоростного поезда. По информации медиа-издания «Чайна дэйли», перспективный проект будет реализован крупной железнодорожной корпорацией CRRC. Дин Саньсань, замглавного инженера компании, сообщил, что проект поезда и перечень периферийной инфраструктуры утверждены членами специальной комиссии. К проекту привлечены более 15 компаний, а также национальные университеты и научно-исследовательские институты.
В КНР уже запущен подобный проект на магнитной подушке, маглев в Шанхае соединил аэропорт города Пудун со станцией метро Лунъянлу. Состав проезжает 3 км за 7,2 мин, развивая скорость 431 км/ч.
Экспериментальный прогон скоростного поезда на магнитной подушке осуществят по 5-километровому участку в 2020 году. Проект находится в стадии разработки и эскизирования. Речь идёт о работе над прототипом маглева – скоростного поезда. По информации медиа-издания «Чайна дэйли», перспективный проект будет реализован крупной железнодорожной корпорацией CRRC. Дин Саньсань, замглавного инженера компании, сообщил, что проект поезда и перечень периферийной инфраструктуры утверждены членами специальной комиссии. К проекту привлечены более 15 компаний, а также национальные университеты и научно-исследовательские институты.
В КНР уже запущен подобный проект на магнитной подушке, маглев в Шанхае соединил аэропорт города Пудун со станцией метро Лунъянлу. Состав проезжает 3 км за 7,2 мин, развивая скорость 431 км/ч.
Автор: Семен Зайцев