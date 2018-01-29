Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обвенчались в церкви
Сегодня, 29 января, российский футболист Дмитрий Тарасов решил отметить свою свадьбу с 23-летней моделью Анастасией Костенко. Но еще в начале месяца пара отметила свою расписку в кругу самых близких людей.
Так, совсем недавно Анастасия Костенко опубликовала фотографию со цветами и в белоснежном платье на своем аккаунте Instagram, которая была сделана во время её очередной фотосессии. "Настроение", - подписала девушка свою публикацию.
На данный момент семейная чета со своей родней отмечают торжество в одном из ресторанов города.
Так, совсем недавно Анастасия Костенко опубликовала фотографию со цветами и в белоснежном платье на своем аккаунте Instagram, которая была сделана во время её очередной фотосессии. "Настроение", - подписала девушка свою публикацию.
На данный момент семейная чета со своей родней отмечают торжество в одном из ресторанов города.
Автор: Артемова Светлана