Женщина разгуливала по улицам Надвоиц в одной простыне
Сотрудники вневедомственной охраны в Сегежском районе Карелии помогли женщине, разгуливавшей в простыне по Надвоицам. В карельском отделении Российской гвардии рассказали, что инцидент случился в пос. Надвоицы 28 января утром.
В 6 часов утра в полицию позвонил сторож местного детсада. Он сообщил, что на контролируемую им территорию пришла пьяная молодая женщина, одетая в простыню.
После звонка сторожа вневедомственная охрана вызвала бригаду скорой помощи. Почему девушка гуляла в одной простыне, пока непонятно – сама она объяснить этого не смогла. Правда, личность пьяной дамы установили довольно быстро. Так, гостьей детсада оказалась жительница Пудожа 27-ми лет. Охрана передала девушку врачам.
В 6 часов утра в полицию позвонил сторож местного детсада. Он сообщил, что на контролируемую им территорию пришла пьяная молодая женщина, одетая в простыню.
После звонка сторожа вневедомственная охрана вызвала бригаду скорой помощи. Почему девушка гуляла в одной простыне, пока непонятно – сама она объяснить этого не смогла. Правда, личность пьяной дамы установили довольно быстро. Так, гостьей детсада оказалась жительница Пудожа 27-ми лет. Охрана передала девушку врачам.
Автор: Дрокина Татьяна