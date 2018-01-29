Премьер-министр Бельгии прибыл в РФ с трехдневным визитом
Шарль Мишель, возглавляющий кабинет министров Бельгии, прибыл в РФ с официальным трехдневным визитом, предстоит встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Об этом сообщают московские массмедиа.
Самолет Шарля Мишеля совершил посадку в аэропорту Внуково, бельгийский премьер намерен пробыть в РФ три дня. Согласно протокола, политик проведет также встречу с главой российского правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В ходе диалога предстоит обсудить вопросы экономического характера. Вслед за этим будет организована встреча с представителями бельгийской диаспоры в Москве.
Ранее в Бельгии заявили, что пришло время отказаться от антироссийских санкций. Инициатива принадлежит Филиппу Девинтеру, депутату парламента страны. Он отметил, что санкции обходятся экспортерам в 1,5 млрд евро ежегодно.
Самолет Шарля Мишеля совершил посадку в аэропорту Внуково, бельгийский премьер намерен пробыть в РФ три дня. Согласно протокола, политик проведет также встречу с главой российского правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В ходе диалога предстоит обсудить вопросы экономического характера. Вслед за этим будет организована встреча с представителями бельгийской диаспоры в Москве.
Ранее в Бельгии заявили, что пришло время отказаться от антироссийских санкций. Инициатива принадлежит Филиппу Девинтеру, депутату парламента страны. Он отметил, что санкции обходятся экспортерам в 1,5 млрд евро ежегодно.
Автор: Семен Зайцев