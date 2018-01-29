В Башкирии гости избили хозяина и подожгли его квартиру
Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело в отношении 17-ти и 23-летнего мужчин из Татышлинского района. Подозреваемых обвинили в покушении на убийство и умышленную порчу чужого имущества.
По предварительной версии, вечером, 26 января, в поселке Верхние Татышлы небольшая компания употребляла спиртные напитки в гостях у 35-летнего местного жителя. В один момент гости начали ссориться с хозяином, после чего избили его до потери сознания. Предположив, что потерпевший скончался, они решили замести свои следы тем, что подожгли дом мужчины, после чего скрылись с места преступления.
Буквально через несколько минут жертва избиения очнулась и смогла самостоятельно выбраться из горящего дома. Соседи, увидев языки пламени, вызвали скорую помощь и пожарных. На данный момент потерпевший находится в госпитале, сообщает пресс-служба СКР по Башкортостану.
На данный момент обвиняемые находятся под стражей. Срок проведения судебного заседания не разглашается.
По предварительной версии, вечером, 26 января, в поселке Верхние Татышлы небольшая компания употребляла спиртные напитки в гостях у 35-летнего местного жителя. В один момент гости начали ссориться с хозяином, после чего избили его до потери сознания. Предположив, что потерпевший скончался, они решили замести свои следы тем, что подожгли дом мужчины, после чего скрылись с места преступления.
Буквально через несколько минут жертва избиения очнулась и смогла самостоятельно выбраться из горящего дома. Соседи, увидев языки пламени, вызвали скорую помощь и пожарных. На данный момент потерпевший находится в госпитале, сообщает пресс-служба СКР по Башкортостану.
На данный момент обвиняемые находятся под стражей. Срок проведения судебного заседания не разглашается.
Автор: Артемова Светлана