Житель Великобритании узнал о неверности своей возлюбленной из рекламы реалити-шоу
Англичанин узнал о неверности любимой девушки, просмотрев анонс стартующего реалити-шоу по телевизору. В рекламном ролике британской телепередачи Celebs Go Dating (Знаменитости) его возлюбленная, закрыв глаза, целовалась с одним из участников проекта - футбольным нападающим Майклом Таласситисом.
Возмущенный житель Британии выложил фотографию целующейся в рекламе реалити-шоу Celebs Go Dating девушки в своем аккаунте Twitter со словами: "У тебя есть, что мне сказать, детка???" Прокомментировала ли виновница данный снимок - неизвестно, однако запись мужчины уже набрала более 4000 ретвитов и 12500 лайков. В комментариях, сочувствующие поддерживают обманутого девушкой британца, выражая ему слова поддержки и предлагая подставить ему плечо, чтобы помочь пережить горечь измены.
Возмущенный житель Британии выложил фотографию целующейся в рекламе реалити-шоу Celebs Go Dating девушки в своем аккаунте Twitter со словами: "У тебя есть, что мне сказать, детка???" Прокомментировала ли виновница данный снимок - неизвестно, однако запись мужчины уже набрала более 4000 ретвитов и 12500 лайков. В комментариях, сочувствующие поддерживают обманутого девушкой британца, выражая ему слова поддержки и предлагая подставить ему плечо, чтобы помочь пережить горечь измены.
Автор: Артемов Сергей