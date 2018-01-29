В Ростовской области зарплаты возросли в среднем на 7,4%
В Ростовской области статистики зафиксировали рост средний зарплаты, она стала выше на 7,4% за январь-ноябрь 2017 года. Отмечены положительные изменения в сравнении с таким же периодом прошедшего года, по информации Ростовстата, зарплаты дончан выросли.
Статистическое ведомство подвело итоги мониторинга номинальной среднемесячной зарплаты, начисленной работникам малых, средних и крупных предприятий, а также сотрудникам других организаций. Согласно данным специалистов, средний размер денежного вознаграждения за труд составил 27,536 руб. Отмечен рост в сравнении с январем-ноябрем прошедшего года на 7,4% (по кругу организаций и предприятий 2017 года). Ведомство сделало расчёт среднесписочной численности сотрудников предприятий и организаций, она составила 1069,9 тыс. человек.
Наряду с этим отмечено, что цифры приведены в их сравнении за 11 месяцев 2016 года. При этом учитывались штатные работники предприятий и организаций, без учёта лиц, работающих по совместительству, отметили в Ростовстате.
Статистическое ведомство подвело итоги мониторинга номинальной среднемесячной зарплаты, начисленной работникам малых, средних и крупных предприятий, а также сотрудникам других организаций. Согласно данным специалистов, средний размер денежного вознаграждения за труд составил 27,536 руб. Отмечен рост в сравнении с январем-ноябрем прошедшего года на 7,4% (по кругу организаций и предприятий 2017 года). Ведомство сделало расчёт среднесписочной численности сотрудников предприятий и организаций, она составила 1069,9 тыс. человек.
Наряду с этим отмечено, что цифры приведены в их сравнении за 11 месяцев 2016 года. При этом учитывались штатные работники предприятий и организаций, без учёта лиц, работающих по совместительству, отметили в Ростовстате.
Автор: Семен Зайцев