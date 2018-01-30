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Ученые: Космическая пыль может нести угрозу существованию человечества
Учеными доказано, что в течение каждого дня на планете Земля оседает примерно 60 тонн космической пыли. Эксперты утверждают, что вместе с ней на поверхность нашей планеты могут попасть неизвестные органические вещества из других уголков Вселенной, которые могут нанести существенный вред земной флоре и фауне.

Ученые: Космическая пыль может нести угрозу существованию человечества


Пылевое облако, расположенное вокруг Земли, является главным источником оседающей на поверхности космической пыли, кометы и астероиды также служат источником пыли, как и пылевое облако возле Солнца. Некоторые пылинки на Землю прилетают из межзвездного пространства и других галактик. Несмотря на объективно существующую возможность нанесения космической пылью вреда земной флоре и фауне, до сих пор биологами не было обнаружено в ее составе ни одной бактерии внеземного происхождения.

Однако учитывая тот факт, что простейшие организмы земного происхождения могут выживать в вакууме и под воздействием сильной радиации, ученые предполагают, что аналогичными способностями могут обладать бактерии из других галактик.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 03:31
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