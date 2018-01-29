Под Калининградом на двухлетнего мальчика упала надгробная стела
Сотрудники правоохранительных органов Калининградской области возбудили уголовное дело после падения на ногу двухлетнего мальчика надгробной стелы, которая не была закреплена должным образом. Об этом СМИ сообщила Наталья Гацко, старший помощник главы управления СК по региону.
В материалах уголовного дела указано, что в сентябре прошлого года на кладбище в поселке Взморье, Светловодский округ, на ногу двухлетнего мальчика упала надгробная стела. Итогом происшествия стал перелом конечности ребенка.
"Работники ЧП оказывали заказчику услугу по обустройству захоронения. Но работники халатно отнеслись к своим обязанностям, поэтому стела не была закреплена нужным образом, что и стало причиной травмы ребёнка", - сообщает представитель ведомства.
В материалах уголовного дела указано, что в сентябре прошлого года на кладбище в поселке Взморье, Светловодский округ, на ногу двухлетнего мальчика упала надгробная стела. Итогом происшествия стал перелом конечности ребенка.
"Работники ЧП оказывали заказчику услугу по обустройству захоронения. Но работники халатно отнеслись к своим обязанностям, поэтому стела не была закреплена нужным образом, что и стало причиной травмы ребёнка", - сообщает представитель ведомства.
Автор: Артемова Светлана