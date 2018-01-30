Трагедия над Бермудским треугольником возглавила ТОП загадочных небесных катастроф

Эта наполненная тайнами трагедия случилась в декабре 1945 года. В рамках тренировочного полета в воздух отправились пять бомбардировщиков-торпедосноцев «Эвенджер». Главой экипажа был пилот-инструктор Чарльз Тейлор. Во время взлета погода была ясной, сначала все действия осуществлялись по плану. Спустя 1,5 часа по каким-то причинам самолеты отклонились от спроецированного курса. Очевидно, что компас Тейлора вышел из строя. Диспетчеры попытались вернуть на базу воздушные судна, но пилоты держали курс все дальше по направлению к океану.Спустя некоторое время связь между центром управления и самолетами была и вовсе утеряна. О судьбе пилотов ничего неизвестно. Тейлор отдавал пилотам приказ держаться вместе, чтобы приводниться в случае внештатной ситуации. Если не хватит горючего, воздушным суднам было приказано идти на снижение. Интересен тот факт, что за несколько дней до тестового полета, инструктор пытался его отменить, но получил отказ.Официальные объяснения по поводу катастрофы так никто и не предоставил. В связи с этим специалисты приписали гибель членов экипажа аномальным силам Бермудского треугольника.Исчезновение самолета «Стар Даст» было зафиксировано в 1947 году. Воздушное судно стартовало из Буэнос-Айреса и направлялось в Сантьяго. За несколько минут до посадки самолет совершенно неожиданно для диспетчеров пропал с радаров.За несколько минут до инцидента пилот передал странное сообщение, которое состояло из одного слова: «STENDEC». Обломки воздушного судна так никто и не нашел. Ранее самолет относился к категории военного транспорта, поэтому мог подниматься на высоту до 6 километров и развивать скорость до 500 километров в час. В связи с этим горные вершины воздушному судну удалось бы преодолеть без труда.Только в 1998 году альпинисты обнаружили фрагменты двигателя. После этого специалисты возобновили поисковую операцию, которая завершилась успешно. Если верить информации, предоставленной в рамках официальной версии, воздушное судно отклонилось от намеченного курса и врезалось в горы в условиях присутствия плохой видимости. Однако тайна последнего сообщения командира борта так и осталась загадкой.Инцидент произошел в 1962 году, когда американский военный самолет «Летучий тигр» перевозил припасы и солдат в Сайгон. Из Калифорнии воздушное судно стартовало без проблем, но после осуществления дозаправки в Гуаме исчез над Филиппинским морем. Никаких сообщений о помощи диспетчерам не поступало.В поисковых мероприятиях принимали участие четыре военных подразделения, однако они не дали никаких результатов. В момент инцидента на борту пребывали свыше 100 человек, которые сейчас считаются погибшими. Обломки самолета также никто не нашел.Эта история спровоцировала появлением многочисленных слухов и догадок. По словам некоторых людей, утверждавших, что видели самолет, случилась вспышка света в месте предполагаемого нахождения летательного аппарата. Как считают специалисты, причина катастрофы заключается в неполадках двигателя.В этой катастрофе также увидели саботаж. Тогда упал гражданский борт Trans World Airlines, выполняющий рейс № 800. Трагедия была зафиксирована спустя 12 минут после взлета, ее жертвами стали 200 человек.Расследование по факту случившегося длилось на протяжении четырёх лет, но в результат эксперты установили, что самолет упал из-за неисправной электропроводки, вызвавшей искру, которая спровоцировала поджег топлива. На первый взгляд, выводы являются логичными, но очевидцы в один голов твердили, что видели, как авиалайнеру поднимался световой луч, повлекший за собой появление огненного шара.По мнению специалистов, соответствующие показания служат доказательством того, что воздушное судно сбила ракета, выпущенная в процессе военных учений на флоте. Также существуют гипотезы, что представители американских спецслужб специально скрыли следы взрывчатых веществ.В 1996 году в Азербайджане разбился самолет Як-40. Официальная версия гласит, что воздушное судно потерпело катастрофу вследствие поражения огнестрельным оружием кислородных баллонов. Более того, следователи даже задержали солдата, который стрелял недалеко от места крушения. В двух баллонах воздушного судна специалисты в ходе проведения проверки нашли отверстия, диаметр которых составил 8 мм. Кроме этого, было обнаружено омеднение, а оно подтверждает пулевые поражения.Что касается электронного исследования, то оно показало, что пуля не только вошла в баллон, но и вышла из него. Эта версия экспертам кажется маловероятной. Выходное отверстие обнаружено не было, но, как утверждают специалисты, оно находилось за разрушившихся при падении самолета баках. Таким образом, тайна оказалась неразгаданной.