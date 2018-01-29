Украина и Россия попали в один полуфинал Евровидения-2018
Российская Федерация и Украина вместе попали в один полуфинал Евровидения. РФ представит Юлия Самойлова, в прошедшем году она не смогла выйти на сцену международного музыкального конкурса из-за запрета Киева.
Жеребьевка, как сообщают западные массмедиа, состоялась в Лиссабоне. По результатам мероприятия страны-участницы престижного музыкального фестиваля распределялись по двум полуфиналам. Евровидение состоится в нынешнем году в Португалии, в мае. Информация об этом размещена на сайте организаторов конкурса. В первой части, назначенной к проведению на 8 мая, примут участие 19 стран, в том числе Швейцария, Греция, Армения, Израиль, Исландия, Эстония, Чехия, Беларусь, Азербайджан и Албания. Остальные 18 участников выйдут на сцену 10 мая.
В первой половине конкурса выступят певцы из Нидерландов, Сербии, Сан-Марино, России, Румынии, Молдавии, Норвегии, Дании и Австралии. Во второй части выступят исполнители из Украины, Швеции, Словении, Польши, Латвии, Черногории, Мальты, Грузии и Венгрии.
Жеребьевка, как сообщают западные массмедиа, состоялась в Лиссабоне. По результатам мероприятия страны-участницы престижного музыкального фестиваля распределялись по двум полуфиналам. Евровидение состоится в нынешнем году в Португалии, в мае. Информация об этом размещена на сайте организаторов конкурса. В первой части, назначенной к проведению на 8 мая, примут участие 19 стран, в том числе Швейцария, Греция, Армения, Израиль, Исландия, Эстония, Чехия, Беларусь, Азербайджан и Албания. Остальные 18 участников выйдут на сцену 10 мая.
В первой половине конкурса выступят певцы из Нидерландов, Сербии, Сан-Марино, России, Румынии, Молдавии, Норвегии, Дании и Австралии. Во второй части выступят исполнители из Украины, Швеции, Словении, Польши, Латвии, Черногории, Мальты, Грузии и Венгрии.
Автор: Семен Зайцев