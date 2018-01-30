Медики: Почти 90% жителей России страдают от нехватки витамина D
Медики, которые представляют Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий, уверены, практически 9 из 10 россиян испытывают острую нехватку витамина D в своем рационе. Проблему прокомментировала Вера Коденцова, замлабораторией минеральных веществ.
По её словам, только за последнее десятилетие ситуация касаемо потребления витамина C среди жителей России стала намного лучше, но с микроэлементами группы B и D дела обстоят несколько хуже. Но также специалист добавила, что явление полигиповитаминоза довольно распространено на территории РФ и особых проблем никому не доставляет. По статистическим данным, примерно 15% всего населения получают абсолютно все необходимые витамины и минералы. Нехватка витамина D задевает примерно 23% жителей, B2 - 74%, A - 79%.
По её словам, только за последнее десятилетие ситуация касаемо потребления витамина C среди жителей России стала намного лучше, но с микроэлементами группы B и D дела обстоят несколько хуже. Но также специалист добавила, что явление полигиповитаминоза довольно распространено на территории РФ и особых проблем никому не доставляет. По статистическим данным, примерно 15% всего населения получают абсолютно все необходимые витамины и минералы. Нехватка витамина D задевает примерно 23% жителей, B2 - 74%, A - 79%.
Автор: Артемова Светлана