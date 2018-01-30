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На территории Египта палеонтологи обнаружили останки древнего неизвестного титанозавра
В Египте ученые нашли окаменевший скелет нового вида древнего динозавра, относящегося к роду и виду титанозаврид. Данная находка подтвердила научную теорию расселения позвоночных на территории Евразии и Африки, после того, как африканский континент отделился от Южной Америки примерно 100 миллионов лет назад.

На территории Египта палеонтологи обнаружили останки древнего неизвестного титанозавра


Найденные останки древнего динозавра Mansourasaurus shahinae являются самым полным, обнаруженным на территории Африки, скелетом сухопутного позвоночного, обитавшего на континенте во времена Мелового периода и датируются возрастом 83-72 миллиона лет. Окаменелый скелет титанозавра обнаружили при раскопках в северной части Египта в оазисе Дахла, в настоящее время его изучают американские и египетские палеонтологи. Сохранились плечевые кости, лопатка, фрагменты черепа и несколько позвонков и ребер древнего животного. Основываясь на найденных остатках скелета, ученые предполагают, что титанозавр был длиною от 8 до 10 метров, а его вес мог достигать 7 тонн.

Около 300 миллионов лет назад вся суша была объединена в один протоконтинент - Пангею. Затем постепенно он стал распадаться, в результате чего образовался континент Гондвана, объединивший Африку, Южную Америку, Австралию, Антарктиду и Индостан. В свою очередь Гондвана распалась на западную и восточную части, которые состояли из Африки, Аравии и Южной Америки. У ученых до сих пор существовало две гипотезы развития позвоночных после разделения суши. По одной из них, животные на африканском континенте развивались изолированно, по другой - животные мигрировали из Африки на европейский континент. Найденные останки, по мнению исследователей, подтверждают теорию о миграции позвоночных представителей фауны.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 06:29
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