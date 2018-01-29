Польша призвала США распространить экономические санкции на строительство «Северного потока-2»
Глава кабинета министров Польши призвал США распространить влияние санкций экономического характера на строительство газового трубопровода «Северный поток-2». Об этом Матеуш Моравецкий заявил после диалога с Рексом Тиллерсоном, Госсекретарем США.
По мнению главы польского правительства, Варшава хотела бы, чтобы Вашингтон инициировал введение ограничений санкционного характера в отношении газопровода. Было заявлено, что сооружение «Северного потока-2» необходимо охватить санкциями закона США, датируемого 2 августа 2017 года. По словам Матеуша Моравецкого, предыдущая интерпретация нормативно-правового акта не удовлетворила Варшаву.
Было отмечено, что первая редакция документа Госдепартамента была в Польше признана неудовлетворительной и неоднозначной. «Это крайне важный момент для нас в переговорах с США», - подчеркнул премьер. Было уточнено, что речь идёт не только о энергобезопасности Польши, но и о безопасности всего региона.
По мнению главы польского правительства, Варшава хотела бы, чтобы Вашингтон инициировал введение ограничений санкционного характера в отношении газопровода. Было заявлено, что сооружение «Северного потока-2» необходимо охватить санкциями закона США, датируемого 2 августа 2017 года. По словам Матеуша Моравецкого, предыдущая интерпретация нормативно-правового акта не удовлетворила Варшаву.
Было отмечено, что первая редакция документа Госдепартамента была в Польше признана неудовлетворительной и неоднозначной. «Это крайне важный момент для нас в переговорах с США», - подчеркнул премьер. Было уточнено, что речь идёт не только о энергобезопасности Польши, но и о безопасности всего региона.
Автор: Семен Зайцев