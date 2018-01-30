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Haval на московском автосалоне представит новую модель 2018 года
Китайская компания Haval намерена презентовать на Московском международном автосалоне новую модель автомобиля. В 2016 году производитель начал выпуск Н4, Н6 и М6 нового поколения.

Haval на московском автосалоне представит новую модель 2018 года

Специализированные медиа-издания сообщают что азиатская компания намерена принять участие в московском автошоу в 2018 году. Вместе с тем о том, какую новинку собираются представить, не сообщается. В Москву могут привезти не одну, а несколько моделей, полагают эксперты.

Ранее, в 2017 году, Haval представила на китайском рынке несколько новых комфортабельных автомобилей (кроссоверов и седанов), среди которых общественностью была высоко оценена модель Н6 нового поколения, а также М4 и М6. Предположительно, в Москву привезут одну из новинок, но в доработанной версии.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:21
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