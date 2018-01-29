Никите Джигурде придется продолжить борьбу за наследство
Московский городской суд решил перенаправить дело о наследстве, которое досталось скандально известному музыканту Никите Джигурде, на пересмотрение.
Стало известно, что в процессуальных документах был допущен ряд довольно серьезных ошибок и неточностей. Так, незадолго до направления дела на повторное рассмотрение представители Кунцевского суда заявили, что по завещанию подруги Никиты Джигурды, Людмилы Браташ, он получил в свое распоряжение три квартиры в центре столицы, дом за границей и довольно большую денежную сумму.
Но во время заседания сестра покойной подруги Джигурды оспорила завещание. На суде артист был не один - он пришел в сопровождении своей супруги и троих адвокатов. Даже несмотря на трудности, музыкант не унывал - он исполнял свои номера прямо перед камерами и удалился со словами "Победа будет за нами".
Стало известно, что в процессуальных документах был допущен ряд довольно серьезных ошибок и неточностей. Так, незадолго до направления дела на повторное рассмотрение представители Кунцевского суда заявили, что по завещанию подруги Никиты Джигурды, Людмилы Браташ, он получил в свое распоряжение три квартиры в центре столицы, дом за границей и довольно большую денежную сумму.
Но во время заседания сестра покойной подруги Джигурды оспорила завещание. На суде артист был не один - он пришел в сопровождении своей супруги и троих адвокатов. Даже несмотря на трудности, музыкант не унывал - он исполнял свои номера прямо перед камерами и удалился со словами "Победа будет за нами".
Автор: Артемова Светлана